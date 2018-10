Onda de violência PM é assassinado em fábrica abandonada de Campo Grande Sobe para 12 o número de mortes no Estado em menos de uma semana

Um policial militar, identificado apenas como Valiente, foi assassinado na manhã desta sexta-feira (19), na região do Indubrasil em Campo Grande. Informações preliminares apontam que ele era lotado no 10º Batalhão da PM, mas ainda não informações sobre o crime. Com isto, sobe para 12 o número de assassinatos registrados em Mato Grosso do Sul em apenas uma semana.

Por volta das 10h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até os fundos do Frango Vit, uma fábrica abandonada na Capital. Quando chegaram ao local, encontraram o corpo de Gilberto. A polícia faz rondas em busca de possiveis suspeitos pelo crime.

ONDA DE VIOLÊNCIA

Uma onda de violência varreu Mato Grosso do Sul na noite de quarta-feira e na madrugada de ontem, deixando sete mortos, todos por morte violenta. Somente em Campo Grande, foram quatro assassinatos, e um deles teve como vítima Marcel Costa Hernandes Colombo, 31, também conhecido como “Playboy da Mansão”. Ele morreu com cinco tiros de pistola nas costas.

Dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revelam que, em menos de uma semana (de domingo até ontem), 11 pessoas foram vítimas de homicídio em Mato Grosso do Sul.