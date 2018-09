Paraíba PM é baleado na cabeça durante fuga de mais de 100 presos "Um portão de 5 metros de altura foi arrancado pelos detentos"

Foto: © Jorge Duenes/Reuters

Ao menos 83 detentos que escaparam de presídio de segurança máxima em João Pessoa seguem soltos após fuga na madrugada desta segunda-feira (10). No total, 105 presos fugiram da penitenciária Romeu Gonçalves Abrantes - PB1, que fica em uma área de mata próxima à praia do Jacarapé.

Por volta das 8h, a Secretaria da Administração Penitenciária da Paraíba informou que 22 já tinham sido recapturados. Durante a escapada, houve confronto com policiais e agentes penitenciários, e um tenente da PM foi baleado na cabeça. Ele está internado em estado grave.

Segundo a secretaria, a ação dos detentos teve ajuda externa. Um grupo armado com fuzis e explosivos atacou o presídio, o seu portão, de mais de 5 metros de altura, foi arrombado. As diligências para a recaptura dos presos prosseguem, e um inquérito policial foi instaurado para apurar a fuga. Com informações da Folhapress.

Fonte: Notícias ao Minuto.