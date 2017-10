Armas e drogas PM e PRF fecham o cerco ao trafico de drogas e armas

Em um procedimento realizado pela Policia Militar foi apreendido uma carga de armas e droga que saíram do Paraguai, o fato ocorreu na manha de segunda feira (23) na zona rural de Divinópolis no estado de Minas Gerais, em uma chácara, localizado as margens da MG 050, quando policiais militares receberam a informação sobre um desmanche e ao chegar no local, deparou com o veículo Fiat Palio Weekend, placas OEY 5896, conduzido por Marquito Teixeira Porto, sendo feita abordagem próxima ao sitio, onde havia uma carreta placa AQD 4259, Mercedes Bens que estava manobrando no pátio do imóvel, momento em que foi realizada a abordagem da esposa do Marquito, identificada como Driely Sthefani de Andrade e ao motorista da carreta Júlio Cesar pereira de Carvalho residente em Foz do Iguaçu no estado do Paraná, sendo que um terceiro indivíduo evadiu pulando muro dos fundos.

o motorista da carreta de pronto admitiu que a carreta estaria carregando algum ilícito, sem saber o que seria a carga, que ao ser verificada foi encontrado 3.760 sacos de farinha de trigo, de propriedade da empresa Sarg Comércio e Distribuição Ltda, carga que seria entregue em Foz do Iguaçu e no meio da carga foram encontradas 40 armas de fogo calibre .40 entre marcas Taurus e Glock, além de uma quantidade de aproximadamente 1.500 kilos de maconha.Ja na região de fronteira com o Paraguai, Policiais rodoviários federais apreenderam mais uma carga de maconha na região de fronteira com o Paraguai. Por volta de 4h50 de hoje (23), foram encontrados pelo menos 800 quilos da droga em um caminhão carregado com madeira, que seguia para o interior paulista.

Além da droga, os policiais também encontraram seis pistolas marca Taurus, calibre 9 milímetros, de uso exclusivo das Forças Armadas. Três armas estavam com a numeração raspada. O condutor do caminhão, Sílvio Gonçalves, 57, morador em Limeira (SP), disse que receberia R$ 50 mil para levar a droga e as armas para o interior paulista.

Ao ser abordado no Posto Capey, na BR-463, município de Ponta Porã, Sílvio disse aos policiais que tinha vindo a Dourados para pegar uma carga, mas como não conseguiu frete, foi até Ponta Porã, para levar madeira.

Durante a vistoria, os policiais encontraram os fardos de maconha embaixo da madeira, na carroceria, como mostra o vídeo abaixo. Já as pistolas estavam no compartimento embaixo da cama, na cabine. A droga está sendo pesada. Sílvio será levado para a delegacia da Polícia Federal, em Ponta Porã, para ser autuado em flagrante por tráfico de drogas e de armas.