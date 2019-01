Tráfico de drogas PM fecha depósito do tráfico no Jardim São Bento e apreende 280 quilos de maconha

Por: Correio do Estado

A Polícia Militar de Campo Grande desmontou na noite de ontem um depósito do tráfico de drogas operado em residência localizada na Rua Julio Dantas, no Jardim São Bento. No local, os policiais apreenderam 280 quilos de maconha que, conforme denúncia anônima, eram separados para distribuição a pequenos traficantes. Um suspeito conseguiu fugir.

Segundo boletim de ocorrência, a Força Tática da 5ª Companhia Independente da PM recebeu informação do que no imóvel funcionava ponto de distribuição de drogas. Por volta das 19h30, a equipe foi ao local e, ao se aproximar da casa, notou um suspeito saindo do local transportado uma mochila. Ao ver que a polícia estava chegando, o homem correu.

Ele largou a mochila e voltou para dentro do imóvel, por onde correu até os fundos, pulou o muro e sumiu. Militares chegaram a fechar o cerco para tentar localizá-lo, mas não o encontraram. Em seguida, eles vasculharam a casa e encontraram centenas de tabletes que, após pesados, chegaram aos 280 quilos, além de embalagens de maconha vazias.

Foi encontrado ainda dois rolos de papel usados para conservar a droga, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de entorpecente e uma TV de 40 polegados. A droga foi levada à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), e os demais materiais foram para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro.