PM, Polícia Civil e Guarda Municipal prende cinco envolvidos com drogas em bairros da Capital

Foto: Imagem/Ilustrativa Ao menos cinco pessoas foram presas em operação realizadas pelas policias Civil, Militar e Guarda Municipal, na noite de ontem, quinta-feira (22), em várias regiões de Campo Grande. Houve prisões nos Bairros Margarida, Danúbio Azul, Estrela do Sul e Zé Pereira. As abordagens começaram por volta das 18h e foram realizadas nas principais ruas e bairros da cidade. Por volta das 22h, na Rua Catanduva, no Conjunto Residencial Estrela do Sul, homem de 45 anos foi preso com porção de cocaína. Ele foi levado à delegacia, assinou TCO (Termino Circunstanciado de Ocorrência) e foi liberado. No Jardim Zé Pereira, na Rua José Garcia Veloso, dois homens de 20 e 21 anos foram presos por tráfico de drogas, por volta das 19h30. Durante abordagem, um deles tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Com os dois foram encontrados R$ 88,50 em notas pequenas e porções de maconha. Na casa de um dos suspeitos, também foram localizados sete porções da droga e objetos que indicam o tráfico como canivete, balança de precisão, além de rolo de plástico transparente para embalar o entorpecente. Próximo dali, no Bairro Danúbio Azul, na Rua São Luís de Cáceres, jovem de 22 anos foi preso com maconha. Também houve prisão, por volta das 20h, na Rua Naviraí, na Vila Margarida, quando um rapaz de 25 anos foi preso com cocaína. Ainda não foi divulgado quantos policiais participaram da ação nem o total de prisões.