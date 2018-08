Tráfico de drogas PM prende gestante com mala “recheada” com skunk avaliado em R$ 50 mil

Foto: Osvaldo Duarte

Policiais militares do Canil de Dourados fizeram na tarde dessa quarta-feira(8) a prisão de Serginara Senna Monteiro, 18, moradora em Cáceres (MT), logo após ser flagrada de posse de uma mala com 45 pacotes de skunk, a super-maconha. A suspeita está gestante de dois meses.

O fato ocorreu durante abordagem de rotina a ônibus que saiu de Ponta Porã com destino a Campo Grande, realizada na Avenida Hayel Bon Faker na área central da cidade.

Cães farejadores localizaram na ação, uma mala contendo a droga.

Em vistoria aos passageiros foi localizada a acusada com a identificação do ticket de bagagem pertencente a mala com droga, totalizando 11,5kg.

Serginara acabou confessando aos policiais que foi contratada na cidade onde reside, para se deslocar até a cidade Ponta Porã e pegar a mala com a droga e retornar para Cáceres, recebendo a quantia de R$ 3 mil ao chegar com a carga no MT.

A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 50 mil e a acusada foi encaminhada até a Depac de Dourados pelo crime de tráfico de drogas.