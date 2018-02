PM prende homem com 670 kg de maconha em BMW roubada

A Polícia Militar Rodoviária do Mato Grosso do Sul prendeu na sexta-feira (23), na BR-163, um homem com 670 quilos de maconha transportados no carro que dirigia.

Segundo o G1, os oficiais perceberam atitude suspeita do condutor e, ao abordá-lo, encontraram o montante da droga. Ao checarem a placa do veículo, um BMW, notaram que ela era falsa e que o automóvel havia sido roubado no Paraná.

O homem disse que pegou o carro já carregado com a droga no município de Ponta Porã e que pretendia seguir até Rio Brilhante - o "serviço" lhe renderia R$ 5 mil. Ele foi preso por tráfico de drogas e receptação.