Tráfico de drogas PM prende mineiro com 28 tabletes de maconha em ônibus

Foto: Osvaldo Duarte

Thiago José Mendes de Oliveira, 27 anos, morador na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, foi preso na tarde desta sexta-feira, dia 25 de janeiro, após ser flagrado de posse de varios tabletes de maconha.

Uma equipe do Canil, do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, em abordagem na entrada da cidade pela rua Coronel Ponciano, aos ônibus oriundos da fronteira com o Paraguai, deu voz de parada e vistoriou um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã/Presidente Prudente, São Paulo, localizado em uma mala no bagageiro externo, 28 tablete de maconha, que totalizaram quase 27 quilos da droga.

Pela etiqueta da mala a equipe chegou ao acusado. Thiago relatou aos policiais que se deslocou da cidade de Lavras, Minas Gerais, até a cidade de Ponta Porã, onde pegou a droga de uma pessoa que não pode identificar, na rodoviária da cidade. Relatou ainda que teria comprado a droga pela quantia de R$ 1.500 reais.

O acusado foi encaminhado para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, para as providências de praxe.