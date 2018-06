Campo Grande PM prende trio suspeito de homicídio ocorrido após discussão Crime ocorreu na madrugada de ontem, na região do Jardim Batistão

Foto: Álvaro Rezende

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta sexta-feira três suspeitos de envolvimento na morte de Victor Hugo, de 19 anos, ocorrida ontem, na região do Jardim Batistão, em Campo Grande. Pedro Martins Filho, Christian da Silva Cratiu e Igor Lopes Ferreira estavam com duas armas de fogo, munições e um veículo adulterado. O crime ocorreu após discussão em um estacionamento.

O delegado Ricardo Meirelles, plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga, preferiu não revelar detalhes sobre o caso para não comprometer as investigações, mas disse nesta manhã que Pedro e Christina negam o crime, embora Igor confesse. Testemunhas serão intimadas para prestar esclarecimentos nos próximos dias.

Conforme apurado, os fatos ocorreram ontem de madrugada, na Avenida Nasri Siufi, no Batistão. Informações apontam que, após suposta discussão, o trio, que estava em um automóvel Kadett, se aproximou de Victor Hugo, que estava em uma moto com o amigo identificado apenas como Miguel, de 19 anos, e disparou. Igor disse que atirou porque teria visto as vítimas com uma arma.

Victor não resistiu aos ferimentos e morreu. Miguel foi encaminhado à Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil. Na casa de Igor foram encontradas duas armas, uma delas calibre .44, além de várias munições. Na casa de pedro foi apreendido um veículo com placa adulterada. O cadete usado na ação chegou a ser incendiado.