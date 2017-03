PMA aplica R$ 72 mil em multas durante OperaÃ§Ã£o de Carnaval no Estado

Polícia PMA aplica R$ 72 mil em multas durante Operação de Carnaval no Estado

A Polícia Militar Ambiental encerrou na manhã desta segunda-feira (6), a Operação Carnaval, que teve como foco principal a prevenção e repressão à pesca predatória, especialmente porque, diferentemente da última operação carnaval, o período de folia neste ano encerrou junto com o período de piracema.

Foi reforçado o efetivo das cidades com tradição carnavalesca, que coincidentemente também possuem rios piscosos e tradição pesqueira. Além da pesca, as 25 Subunidades desenvolveram também barreiras e combate e prevenção ao desmatamento e carvoarias irregulares, exploração ilegal de madeira, com visitas às propriedades rurais, bem como combate aos crimes contra a fauna, poluição e outros crimes ambientais.

Equipes da Polícia Militar Ambiental que trabalharam na operação Carnaval retiraram 485 anzóis de galho, quatro tarrafas, dois espinhéis, quatro barcos com motores, 302 kg de pescado, 600 kg de agrotóxicos, 25 autuados e R$ 72.020,00 em multas aplicadas.

Dos 25 autuados, 19 foram por pesca com 12 prisões e outros sete foram autuados por pescar sem licença e/ou por não declarar estoque de pescado, o que não é crime ambiental, somente infração administrativa. Vale ressaltar que desde o dia primeiro deste mês a pesca esta aberta.

As ocorrências relativas à pesca predominaram, porém, outros crimes foram combatidos e prevenidos, com destaques a exploração de madeira ilegal com dois autuados. Um fazendeiro foi autuado por incêndio ilegal de 28 hectares de pastagem.

A quantidade de pescado apreendida foi de 302 kg. Isso demonstra a importância do trabalho preventivo, em que se consegue prender e autuar os elementos que insistem em praticar pesca irregular ou por não declarar estoque de pescado (infração administrativa). (Com Assessoria)