PMA apreende caminhão com 10 toneladas de formol transportadas sem autorização ambiental

Por: Redação com assessoria

Durante fiscalização na rodovia BR 163, Policiais Militares Ambientais de Naviraí abordaram ontem (21) no início da noite, um caminhão tanque com carga perigosa sendo transportada ilegalmente. O veículo transportava 10 toneladas do produto perigoso Formaldeído em Solução, que é tóxico e corrosivo sem a licença ambiental. A carga seguia de Palhoça (SC) para Sidrolândia (MS).

O produto perigoso e o veículo foram apreendidos. A empresa proprietária do veículo e do produto, com domicílio jurídico em Curitiba (PR), será multada em julgamento pelo IMASUL, em valor variável de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de uma a quatro anos meses de reclusão.