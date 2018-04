PMA apreende S10 com agrotóxicos e motosserra transportados ilegalmente

Durante fiscalização na rodovia MS 134, no município, Policiais Militares Ambientais do Grupamento de Batayporã apreenderam hoje (11), uma camionete Chevrolet S10 com carga de agrotóxico transportada ilegalmente. O veículo com placas de Taquarussu, pertencente a um produtor rural de 72, seguia de Taquarussu, local de residência do infrator, para Anauriândia e transportava 23 galões de 20 litros de Glifosato sem a licença ambiental.

Também não havia no veículo as identificações com relação a todos os símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental. No veículo também foi encontrada uma motosserra, para a qual não havia registro, o que se caracteriza como infração ambiental. Os agrotóxicos e a motosserra foram apreendidos.

O produto perigoso e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Batayporã. O produtor rural e proprietário dos produtos poderá responder por crime ambiental de transporte de produto perigoso ilegalmente e poderão pegar pena de um a quatro anos de reclusão. Os autos serão encaminhados ao Imasul, que depois da valoração do risco ambiental, aplicará multa de R$ 500,00 a 2.000.000,00 (dois milhões) contra o infrator.