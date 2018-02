PMA autua dois pescadores por pescar em piracema e apreende barco, motor e anzóis de galho

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo, que trabalha na operação Carnaval realizava fiscalização hoje (12) e autuou dois pescadores por pesca predatória.

Os infratores, residentes em Mundo Novo, foram abordados, quando iniciariam uma pescaria ilegal no rio Iguatemi. Eles estavam com um barco, um motor de popa e tinham iscas vivas, 25 anzóis de galho e uma fisga (petrechos proibidos), além de duas carretilhas de pesca com varas. Os pescadores alegaram que iriam testar o motor de popa no rio.

Os materiais foram apreendidos e as iscas foram soltas no habitat natural. Os pescadores, de 35 e 44 anos, foram atuados administrativamente e multados em R$ 700,00 cada um. Eles também responderão pelo crime ambiental de pesca predatória. Se condenados, poderão pegar pena de um a três anos de detenção.