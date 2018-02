PMA autua dono de rancho por desmatamento ilegal em Bonito

Policiais Militares Ambientais de Bonito realizavam fiscalização ambiental em um rancho para averiguar um desmatamento de 7 hectares, levantado por imagens de satélites, que teria ocorrido na área na propriedade em Bonito.

Durante a vistoria no local, a PMA percebeu que o desmatamento estava localizado em dois ranchos, localizados às margens do rio Miranda, um pertencente a uma mulher e, outro ao seu esposo. A mulher possuía licença ambiental para o maior desmatamento em sua propriedade, que permitia a supressão de 6,7 hectares. Porém, o esposo não possuía para o desmate da outra propriedade, que medido em GPS perfez 0,3 hectares.

A supressão ocorrera há algum tempo e no local já existia pastagem. Parte da madeira resultado das árvores derrubadas, ainda encontrava-se no local. O proprietário rural, residente em Dourados, foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00 ontem (14). A PMA interditou as atividades e o autuado também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de detenção de seis meses a um ano.

O infrator foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada e alterada (PRADA).