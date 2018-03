PMA autua em R$ 3 mil dois pichadores detidos por Policiais do 9Âº BatalhÃ£o da Capital

PMA autua em R$ 3 mil dois pichadores detidos por Policiais do 9º Batalhão da Capital

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande autuaram dois infratores que foram detidos fazendo pichação na Capital. A PMA foi acionada ontem (1) às 22h00, por Policiais Militares da Força Tática do 9º Batalhão, para realizar os procedimentos administrativos (multa ambiental), em razão de ocorrência encaminhada à delegacia de Polícia Civil (DEPAC), quando os dois pichadores, um de 24 anos, residente no bairro Parati e o outro, de 39 anos, residente no bairro Tiradentes, foram surpreendidos pichando o concreto que separa as pistas da Avenida Euler de Azevedo, em frente a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

A PMA autuou administrativamente os infratores e aplicou multa total de R$ 3.000,00 para CADA autuado. O órgão ambiental (Instituto Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – Imasul) será o responsável pelo julgamento administrativo, o qual pode ainda majorar o valor, pois a multa prevista pelo Decreto Federal 6.514/2008 é de R$ 1.000,00 a R$ 50.000,00.

Os autuados responderão também por crime ambiental, conforme a Lei Federal 9.605/1998. A pena prevista é de três meses a um ano de detenção.