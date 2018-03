PMA autua empresa agrícola em R$ 15 mil por disposição e armazenamento ilegal de embalagens de agrot

Durante fiscalização ambiental em uma fazenda no município de Ivinhema, Policiais Militares Ambientais de Batayporã localizaram hoje (1), embalagens de agrotóxicos que eram dispostas e armazenadas de forma irregular. As embalagens de agrotóxicos constituídas de tambores plásticos e sacolas estavam parte dentro de um barracão. Outra parte estava em oito grandes sacolas a céu aberto e várias embalagens de produto estrangeiro, proibido no Brasil, fora queimada, tudo com riscos de contaminação do solo, pessoas e animais.

No local também não havia rótulos de risco, bem como livre acesso de pessoas e animais ao local onde estava o produto perigoso. A destinação das embalagens dos produtos perigosos contrariava as normas técnicas e a legislação ambiental, bem como a bula dos próprios produtos.

Uma empresa arrendatária da fazenda com domicílio jurídico em Ivinhema foi notificada a tomar as providências para a destinação adequada dos produtos e resíduos perigosos, conforme determina a legislação. A PMA também confeccionou um auto de infração administrativo e arbitrou multa de R$ 15.000,00 contra a empresa.

Os responsáveis também poderão responder por crime ambiental, previsto pelo artigo 56 da Lei 9.605/1998 de: produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. A pena para o crime é de um a quatro anos de reclusão.