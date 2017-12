PMA autua fazendeira paulista em R$ 40 mil por despejar lixo de diversos tipos em área protegida

Por: Redação com assessoria

Policiais Militares Ambientais de Bataguassu autuaram uma fazendeira por lançamento de resíduos sólidos em local inadequado. Os Policiais realizavam fiscalização nas propriedades rurais, no município de Ribas do Rio Pardo e localizaram hoje (19) em uma fazenda, Localizada a 70 km da cidade de Santa Rita do Pardo, resíduos sólidos despendidos inadequadamente.

A fazendeira lançava diversos tipos de resíduos, tais como: televisores, geladeiras, fogões, pneus, resíduos domésticos e outros, dentro da vegetação da reserva legal (área protegida) da propriedade.As atividades foram interditadas. A infratora, residente em Presidente Prudente (SP), foi autuada administrativamente e multada em R$ 40.000,00. Ela foi notificada a retirar todos os resíduos do local.