Proibido PMA autua infrator em R$ 5 mil por manter ave silvestre ilegalmente em cativeiro

Por: Redação com assessoria

Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas autuaram um homem de 23 anos por manter ave silvestre ilegalmente em cativeiro. A PMA foi acionada na quinta-feira (19) por policiais civis de Brasilândia, que localizaram um pássaro da espécie bicudo, que era mantido ilegalmente em cativeiro na residência do infrator, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em investigação de outros crimes.

O infrator, residente em Brasilândia, não possuía autorização ambiental para a posse do animal, que foi apreendido, juntamente com uma gaiola. Ele havia sido conduzido, juntamente com a ave apreendida pela Polícia Civil à delegacia e responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção.

A ave consta na lista da Convenção Internacional de Espécies da Fauna e da Flora em Risco de Extinção (CITIES) e a PMA efetuou um auto de infração administrativo e arbitrou multa de R$ 5.000,00 contra o infrator. O pássaro será encaminhado pela PMA ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.