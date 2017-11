PMA autua pecuarista em R$ 10 mil por desmatamento ilegal de matas ciliares do rio do Peixe em Bonit

Durante fiscalização em uma fazenda, localizada no município, a 23 km da cidade, Policiais Militares Ambientais de Bonito localizaram ontem (20), a supressão de vegetação de matas ciliares do rio do Peixe que corta a propriedade (área protegida). O proprietário rural realizou desmatamento das áreas protegidas, com uso de máquinas e á área medida com GPS perfez 2 hectares.

As atividades foram paralisadas. Contra o infrator (36), residente em Dourados, foi confeccionado auto de infração administrativo e arbitrada multa total de R$ 10.000,00 pela infração. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O autuado foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.