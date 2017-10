Irregular PMA autua pescador por pesca ilegal e apreende barco, motor e 10 kg de pescado

Por: Redação com assessoria

Durante fiscalização na região do Porto Santo Antônio no rio Paraná, no município, Policiais Ambientais de Naviraí autuaram n tarde de quinta-feira (19), um pescador por pesca ilegal. O infrator, residente em Naviraí, estava em uma embarcação onde foram encontrados 10 kg de pescado e pescava sem a devida autorização de pesca.

O pescado, um barco, um motor de popa, quatro molinetes e nove varas de pesca foram apreendidos. O infrator (36) foi autuado administrativamente e multado em R$ 980,00. Os peixes serão doados para instituições filantrópicas.