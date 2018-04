PMA autua pescador profissional e amador por pesca predatória no rio Taquari

Policiais Militares Ambientais de Coxim realizaram operação de quatro dias, iniciada no dia 10 e encerrada ontem (13) à noite no rio Taquari, na região do Caronal, a 240 km da cidade pelo rio, e autuaram um pescador profissional e um amador por pesca predatória.

O primeiro pescador, um autônomo de 40 anos, residente em Coxim foi detido, quando foi abordado nas proximidades da fazenda Aldeia em uma embarcação, quando havia capturado diversos exemplares de peixes abaixo da medida permitida pela legislação. Com ele foram apreendidos 30 kg de pescado, o barco, e um motor de popa de 40 HPs com tanque. Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 1.300,00 contra cada autuado.

Na mesma região, pelo mesmo motivo, um pescador profissional de 40 anos, residente em Coxim. O infrator estava em uma embarcação e entre 30 kg de pescado que tinha capturado, havia vários exemplares de peixes abaixo da medida permitida pela legislação. Além do pescado, foram apreendidos o barco e um motor de popa de 40 HPs com tanque. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.300,00

Os pescadores responderão crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção.