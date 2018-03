PMA autua proprietÃ¡rio rural em R$ 9 mil por desmatamento ilegal

PMA autua proprietário rural em R$ 9 mil por desmatamento ilegal

Durante fiscalização ambiental em propriedades rurais do município de Nova Andradina ontem (3), Policiais Militares Ambientais de Batayporã localizaram uma área de vegetação nativa desmatada ilegalmente em um assentamento rural a 50 km da cidade.

Um proprietário rural de um lote do Assentamento Teijim efetuou a supressão vegetal sem autorização do órgão ambiental, para atividade de agricultura. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 9 hectares destruídos. O desmatamento ilegal seria para o plantio de lavou, segundo o infrator. As atividades foram interditadas.

O infrator (36), residente em Nova Andradina, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 9.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.