Apreensão PMA autua quatro turistas paulistas em R$ 9,6 mil por pesca e transporte de 34 kg de pescado ilegal

Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas autuaram quatro turistas paulistas por transporte e captura de pescado ilegalmente. A apreensão ocorreu, quando em trabalhos de fiscalização na altura do Posto Fiscal, na BR 262, a PMA abordou o veículo ontem (20), em que estavam os turistas, residentes em Ituperava (SP), onde foram encontrados 34 kg de pescado sem origem. Não havia a Guia de Controle de Pescado (GCP), ou a nota fiscal do produto, porém, os turistas afirmaram que tinham capturado os peixes no rio Verde, no município de Água Clara. O pescado foi apreendido.

Os infratores, de 53, 54, 56 e 56 anos, foram autuados administrativamente e multados em R$ 2.400,00 cada um, perfazendo R$ 9.600,00.

A falta de declaração de estoques não é crime, porém, é infração administrativa que prevê a apreensão do pescado e multa de R$ 700,00 a R$ 100.000,00, com acréscimo de R$ 20,00, por quilo ou fração do produto.