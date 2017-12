PMA captura tamanduá-bandeira dentro de churrasqueira em residência na Capital

Por: Redação com assessoria

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande capturaram um animal silvestre da espécie Myrmecophaga tridactyla (Tamanduá-bandeira). Um morador do bairro Carandá Bosque telefonou ontem à noite (25) às 23h30 para a PMA, informando de que o animal adentrara o quintal de sua residência e havia se escondido dentro da churrasqueira na área de lazer da casa.

Segundo o morador, assim que ele abriu o portão para entrar com o veículo, o bicho entrou no quintal e pulou para dentro da churrasqueira. A PMA, depois de muito trabalho, realizou a captura, com uso de um cambão e colocou o tamanduá em uma caixa de contenção. O tamanduá adulto, que não apresentava nenhum ferimento, foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).