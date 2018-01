PMA captura tamanduá-mirim em rua de bairro da Capital

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande capturaram um animal silvestre da espécie Tamandua tetradactyla (Tamanduá-mirim), em uma rua do bairro Centro-Oeste na Capital. Os moradores do bairro acionaram ontem (18) às 22h40 à PMA, informando que o animal tentava entrar em residências no local.

A PMA realizou a captura do tamanduá rapidamente, com uso de luvas especiais, e o colocou em uma caixa de contenção. O bicho foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), de Campo Grande. O CRAS decidirá sobre a soltura do tamanduá.