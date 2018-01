PMA de Bela Vista recebe do Conselho de Segurança e MPE diversos equipamentos para a fiscalização

A Polícia Militar Ambiental de Bela Vista recebeu do Conselho de Segurança (CONSEG) da cidade e do Ministério Público Estadual da comarca vários equipamentos que serão utilizados na fiscalização. Os materiais são provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) efetivados pelo MPE e produtos de apreensões por infrações ambientais doados ao Conselho.

Hoje (12), com presença de autoridades locais, a PMA recebeu do Presidente do Conselho e do Dr. William Marra Silva Júnior, promotor de justiça, um reboque para barco, oito coletes salva-vidas, equipamentos para captura de animais silvestres e aparelho GPS, no valor de quase R$ 10.000,00.

Os equipamentos representam um avanço para a fiscalização e contribuem significativamente no combate as ações lesivas ao meio ambiente.