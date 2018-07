PMA de Campo Grande prende traficante após perseguição com capotamento

Durante fiscalização na estrada vicinal que liga a BR 163 e rodovia MS 040 hoje (3), Policiais Militares Ambientais da Capital prenderam um traficante após perseguição com capotamento de uma caminhonete S10 e apreenderam na mesma ação outra caminhonete do modelo Hilux que transportava 1.585 kg de maconha no porta-malas e na parte interna do veículo. Depois de perseguição um elemento fugiu pela mata nas proximidades.

O traficante (18), residente em Ponta Porã recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com os veículos e a maconha, à Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.