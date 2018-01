PMA de Jardim autua 5º produtor rural por desmatamento ilegal neste início de ano

A Polícia Militar Ambiental de Jardim realizou autuação de cinco proprietários rurais em sua área de autuação neste início de 2018. O quinto fazendeiro foi autuado hoje (13) durante fiscalização ambiental em propriedades rurais do município de Guia Lopes da Laguna, quando os Policiais Militares Ambientais localizaram em uma fazenda uma área de vegetação nativa desmatada ilegalmente.

O proprietário rural suprimiu a vegetação e não possuía autorização ambiental para a atividade. A madeira desmatada não se encontrava no local e já havia pastagem. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 6,2 hectares destruídos. As atividades foram interditadas.

O infrator (61), residente em Guia Lopes da Laguna, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 1.860,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.