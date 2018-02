PMA de Jardim autua em R$ 13 mil o 12º fazendeiro por desmatamento ilegal

A PMA de Jardim realizou hoje (19) a autuação do 12º infrator por desmatamento. A vistoria realizada faz parte da Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal na Bacia do rio Paraguai. O Pelotão da PMA de Jardim iniciou as vistorias desde o início do ano e, em doze locais vistoriados, em todos foram confirmados os desmatamentos ilegais.

A PMA recebeu 594 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Durante a operação, Subunidades da PMA também efetuaram autuações em Sonora, Bandeirantes, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Bandeirantes, Jaraguari, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Bela Vista, Miranda, Caracol, Bela Vista, Porto Murtinho, Aquidauana, Anastácio, Camapuã e Coxim.

Em fiscalização realizada no município de Jardim em uma fazenda, a PMA verificou que mais uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 42,23 hectares destruídos.

O pecuarista (69) suprimiu a vegetação há algum tempo e não possuía autorização ambiental para a atividade. Imagem de drone da área mostra que no lugar da floresta desmatada havia pastagem. As atividades foram interditadas.

O infrator, residente em Maracaju, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 13.269,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.