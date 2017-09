Sem licença PMA desmonta acampamento e autua três turistas por pesca ilegal no rio Pardo

Uma equipe de Policiais Ambientais de Campo Grande realizava patrulhamento fluvial no último domingo (24), no rio Pardo, no município de Nova Andradina e autuou três pescadores, residentes em Alves Machado (SP), por pescar sem autorização ambiental.

Os pescadores foram surpreendidos quando estavam em um acampamento às margens do Rio Pardo e praticavam pesca sem a licença. Com eles foram aprendidos três molinetes com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 300,00, perfazendo R$ 900,00. O acampamento foi desmontado.

ALERTA - A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300,00 até a máxima de R$ 10.000,00, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.