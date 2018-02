PMA encontra corpo de homem desaparecido ao atravessar rio na zona rural de Bela Vista

Policiais Militares Ambientais de Bela Vista foram acionados pela Polícia Civil e por funcionários de uma fazenda, localizada a 40 km da cidade, para procurar o corpo de Walmir Recalde, de 32 anos, funcionário da fazenda. Ele teria se afogado e desaparecido ao atravessar o rio Vacadiga, no final da tarde de terça-feira (13).

A PMA realizou busca ontem (14) durante todo o dia e encontrou o corpo do homem às 17h00, que estava boiando à margem do rio, enroscado em uma galhada, a cerca de 3 km de onde se afogou. O corpo foi levado pela Polícia Civil de Bela Vista, para exame necroscópico no IMOL de Bonito, no sentido de se investigar a causa da morte.