PMA fecha rinha de galo, autua infrator de 23 anos em R$ 9,5 mil e apreende 19 galos de briga

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana realizaram vistoria hoje (14) em uma residência na cidade de Anastácio e fecharam uma rinha de galos. A PMA encontrou no local, 19 animais domésticos da espécie galo-índio (Gallus gallus domesticus) em espaço inadequado. Eles eram mantidos confinados em gaiolas de madeira apertadas com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada.

Os animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito e em várias outras partes do corpo, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego dos animais em rinhas. No local, ainda foi encontrada uma arena (rebolo) que era utilizada para colocar os animais em briga. Também foram encontrados produtos veterinários, que são utilizados para a medicação de animais feridos nas brigas. Os animais, caixas e medicamentos foram apreendidos.

O infrator (23), proprietário dos galos, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 9.500,00. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Anastácio e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. Se condenado, poderá pegar pena de três meses a um ano de detenção.