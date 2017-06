PMA PMA prende caminhoneiro com arma de fogo e munições ilegais

Durante bloqueio no dia (16) na rodovia MS 436, no km 8, no município de Figueirão, Policiais Militares Ambientais de Costa Rica abordaram um caminhão, com placas de Terenos, que se deslocava entre Costa Rica e Figueirão e encontraram na cabine, um revólver marca Taurus calibre 32, carregado com 5 munições, pertencente ao motorista.

A arma e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas. O infrator (30), recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Camapuã, onde ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A pena para esse crime é de dois a quatro anos de prisão.