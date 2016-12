"Não deu" PMA prende dois traficantes com veículo adulterado, após tentativa de fuga

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Batayporã, realizava fiscalização ambiental nesta segunda-feira (19) à tarde, em uma estrada que dá acesso ao assentamento Teijin, no município de Nova Andradina e, ao tentar abordar um veículo Honda Civic, o condutor empreendeu fuga. A PMA saiu em perseguição e o veículo adentrou em uma propriedade rural, sendo alcançado pouco tempo depois. O condutor e um passageiro que estavam no carro foram presos.

Os dois elementos que tentaram fuga tinham passagem por tráfico de drogas e a equipe desconfiou que o veículo estava com adulteração de chassi. Os traficantes foram levados, juntamente com o veículo apreendido à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, sendo confirmado pelo perito, que o chassi do carro era adulterado.

Os infratores, de 23 e 27 anos, residentes em Bataguassu foram autuados em flagrante por crime de receptação. Logo que periciado, o carro será entregue ao legítimo proprietário.