PMA prende e autua em R$ 5 mil primeiro pescador nesta piracema e apreende pescado, tarrafas e motoc

Por: Redação com assessoria

Durante fiscalização preventiva no rio Aquidauana, no Distrito de Piraputanga, no município, Policiais Militares Ambientais de Aquidauana, que trabalham nos postos fixos montados nas cachoeiras e corredeiras, na operação piracema prenderam hoje (7) um pescador por pesca predatória.

A PMA prendeu o infrator, quando ele pescava neste período proibido e ainda utilizava petrecho proibido do tipo tarrafa. Ele e mais dois elementos pescavam em uma pequena ilha no rio Aquidauana e fugiram pelas matas. Dois escaparam e o elemento conhecido por “Fominha”, de 44 anos, famoso por praticar pesca predatória na região, foi preso.

Os elementos que fugiram abandonaram uma motocicleta e uma bicicleta. Outra motocicleta pertencente ao pescador preso foi apreendida. Também foram apreendidos 23 kg de filé de pescado das espécies cachara e pintado e duas tarrafas.

O infrator, residente em Aquidauana, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, juntamente com o material apreendido, onde ele está sendo autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. O infrator poderá pegar pena um a três anos de detenção. A PMA também o autuou administrativamente e o multou em R$ 5.000,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

Os fugitivos serão identificados e também serão multados em R$ 5.000,00 cada um e responderão pelo crime ambiental.