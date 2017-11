PMA prende e autua em R$ 60 mil três pescadores e apreende 949 kg de pescado capturados durante a pi

Policiais Militares Ambientais do Serviço de Inteligência de Corumbá e Campo Grande realizaram levantamentos sobre elementos que estariam praticando pesca durante a piracema, e que desceriam em três embarcações com o pescado ilegal. Com a informação, equipes da PMA de Corumbá e da Seção de Operações da Capital, deslocaram-se hoje (23) pelo rio Paraguai até as proximidades da região conhecida como Peixinho e prenderam três elementos que praticavam pesca durante a piracema.

Os infratores foram avistados nas três embarcações e foram abordados. Um quarto infrator conseguiu fugir e três foram presos. Nas embarcações foram encontrados 949 kg de pescado em caixas de isopores, sendo vários exemplares abaixo da medida permitida por lei. Além disso, 723 kg de pescado estavam em filé, o que indica que peso seria muito maior se os peixes estivessem inteiros.

O pescado, três motores de popa e barcos foram apreendidos. Os infratores, de 29, 40 e 59 anos, este profissional, residentes em Corumbá, receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal, juntamente com o material apreendido, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. A pena é de um a três anos de detenção.

A PMA também autuou administrativamente os pescadores e multou em R$ 20.000,00 cada um. O pescado será doado para instituições filantrópicas. O infrator que fugiu foi identificado e também será multado no mesmo valor e responderá pelo crime.