PMA prende foragido da justiça durante fiscalização contra a pesca predatória

Por: Redação com assessoria

Policiais Militares Ambientais de Naviraí realizavam fiscalização no Distrito de Porto Caiuá nessa quarta-feira (18) e prenderam um foragido da justiça. A PMA verificou que o homem ficou muito nervoso ao ser fiscalizado e começou a entrevistá-lo. O indivíduo passou o nome errado e afirmou que não possuía documento.

Em continuidade a entrevista, o homem de 42 anos, confessou ser foragido da justiça. Em checagem à ficha criminal, os policiais foram informados de que ele teria várias passagens criminais no Estado do Paraná e era foragido por receptação em Mato Grosso do Sul, pela Comarca de Naviraí.

O criminoso recebeu voz de prisão e foi recolhido ontem (18) à delegacia de Polícia Civil de Naviraí e posto à disposição da justiça.