PMA prende infrator por pescar e comercializar pescado capturado com redes durante a piracema

Policiais Militares Ambientais de Batayporã receberam informações de que um homem, residente em Ivinhema, estaria praticando pesca durante a piracema e comerciando o pescado em sua residência na cidade.

A PMA foi ao local hoje (6) pela manhã, confirmou a denúncia e prendeu o infrator de 37 anos. Na residência do acusado, os Policiais encontraram em um frízer, 10 kg de pescado capturados no período de piracema (período no qual a pratica é proibida) e os peixes apresentavam marcas de terem sido capturados com redes de pesca (petrecho proibido).

O pescado e o frízer foram apreendidos. O pescador foi encaminhado, juntamente o material apreendido, à Delegacia de Policia Civil de Ivinhema e responderá por crime ambiental de pesca e comercialização de produto da pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.

O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 900,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.