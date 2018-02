PMA prende mais um boliviano pescando com rede e em piracema na região do canal do Tamengo

Policiais Militares Ambientais de Corumbá estão mantendo vigilância constante na região do Canal do Tamengo, na fronteira com a Bolívia, no sentido de evitar que bolivianos pratiquem pesca predatória, ao pescar com redes no local. Durante a operação Carnaval, um boliviano foi preso por pesca predatória na região, pescando com uma rede de 180 metros.

Hoje (15), enquanto os Policiais mantinham vigilância escondidos, outro boliviano foi preso pelo mesmo motivo. O infrator, de 23 anos, estava em uma canoa de madeira e pescava com uma rede de pesca (petrecho proibido) de 130 metros, no momento em que foi abordado.

O infrator estava armando a rede, iniciava a pescaria e ainda não havia capturado nenhum pescado. A rede foi retirada da água e apreendida. O pescador, residente em Porto Quijarro (Bolívia), recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Federal de Corumbá. Ele responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção.

A PMA continuará vigilância constante, tendo em vista, que com este tipo de petrecho proibido, caso encontrem um cardume, os pescadores podem dizimá-lo rapidamente.