PMA prende no rio Paraguai dois suspeitos de praticar caça e apreende rifle, revólver e munições

Durante fiscalização ambiental no rio Paraguai, na região do Distrito de Porto da Manga, Policiais Militares Ambientais de Corumbá prenderam dois homens por porte ilegal de armas e munições. Os infratores estavam em uma embarcação ontem (20) no final da tarde, onde foram encontrados um rifle calibre 22 e 22 munições do mesmo calibre e um revólver calibre 38 com três munições.

As armas e munições não possuíam documentos e foram apreendidas, juntamente com um barco, um motor de popa do tipo rabeta, um tambor de combustível e três facões. A PMA suspeita que os infratores, residentes em Ladário, estariam praticando caça, porém, não haviam abatido nenhum animal ainda.

Os homens, de 22 e 38 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde eles foram autuados em flagrante por crime de porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a quatro anos de prisão.