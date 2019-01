Coxim PMA recolhe onça-parda atropelada na BR 163

A PMA (Polícia Militar Ambiental) recolheu na madrugada deste domingo (27) uma onça-parda adulta, que teria sido atropelada, nas margens da Rodovia BR 163, a aproximadamente 3 quilômetros do Posto da PRF.

Os policiais foram até o local e verificaram que o animal havia sido atropelado há pouco tempo, ainda pela madrugada e já estava morto.

O animal, um macho adulto, pesando 52 quilos, foi recolhido e será taxidermizado durante o VIII Curso de Taxidermia e Educação Ambiental, que ocorrerá entre os dias 25 de abril a 4 de maio de 2019, com Policiais das Polícias Militares Ambientais de vários Estado e será utilizado nos trabalhos de Educação ambiental da PMA.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Educação Ambiental executada pela Polícia Militar Ambiental é realizada pelos Policiais e pelas crianças e adolescentes do Projeto Florestinha, na Capital e Interior em forma atrativas de oficinas.

Além da visitação ao museu de animais e peixes taxidermizados (empalhados), com palestra sobre fauna, pesca, atropelamentos de animais silvestres, tráfico, etc., também é realizado o teatro de fantoches, com peças envolvendo vários temas ambientais. Ainda o Plantio de mudas, com palestra sobre desmatamento, erosões e importância da flora, etc.

Reciclagem de papel, com palestra sobre os problemas relacionados aos resíduos sólidos. Ciclo da Água, com palestras sobre o uso sustentável, poluição e escassez dos recursos hídricos. Casa da Energia.

Trata-se de uma maquete de uma residência com todos os locais de consumo de energia (lâmpadas, chuveiros, ar condicionado, geladeira, micro-ondas etc.).

ONÇA PARDA

A onça-parda, puma, ou suçuarana é encontrada em todas as Américas, desde o Canadá, ao extremo sul da América do Sul. Vive em torno de 15 anos e em alguns locais pode atingir até 100 quilos. É um animal solitário e prefere viver em lugares de difícil acesso, florestas, desertos e montanhas. Geralmente caça ao entardecer.