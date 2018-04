PMA recupera veículo produto de roubo com refém em Campo Grande

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Miranda realizava fiscalização hoje (12) no perímetro urbano, quando um Policial que estava na viatura verificou em frente a um hotel, um veículo com características de uma camionete Ford produto de roubo com refém há três dias na Capital, e que havia recebido em seu Whats App, para manter vigilância, tendo em vista que o Pelotão da PMA fica na BR 262.

Os Policiais checaram o veículo e confirmaram ser o roubado. Como o proprietário do hotel não sabia quem havia deixado a camionete no local, ele cedeu aos Policiais o acesso às câmeras de segurança. Nas imagens, um guincho da cidade havia deixado o veículo no local. Procurado o proprietário da empresa, este informou que recebera uma ligação para guinchar o veículo quebrado na BR 262. Quando o funcionário chegou ao local não havia o motorista e nem as chaves e o veículo foi guinchado até frente ao hotel como orientado pela ligação.

Os Policiais coletaram o número do telefone como proprietário da empresa, apreenderam o veículo e encaminharam à delegacia de Polícia Civil de Miranda, que investigará a autoria do crime.