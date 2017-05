POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL PMA surpreende pescadores pescando em local proibido nas imediações do Parque do Ivinhema, um foge e

PMA surpreende pescadores pescando em local proibido nas imediações do Parque do Ivinhema, um foge e um paulista é preso

Campo Grande (MS) - Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizavam fiscalização fluvial no rio Curutuba, no entrono do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (local proibido para a pesca), no município de Nova Andradina e prenderam ontem (29) à tarde, um pescador paulista praticando pesca predatória. O infrator estava com outro pescador pescando na área interditada para a pesca (entorno do Parque) e, quando eles avistaram a fiscalização, fugiram pela mata, abandonando os petrechos de pesca. No local foram apreendidos uma caixa com material de pesca, um molinete e uma carretilha com varas.

O infrator, de 53 anos, residente em Birigui (SP) foi alcançado, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 700,00.

Durante a fiscalização, a PMA ainda retirou do rio três redes de pesca, 37 anzóis de galho e dois espinheis com 15 anzóis cada um, além de duas redes de pesca (petrechos proibidos). Alguns peixes que estavam presos aos petrechos foram soltos no rio.