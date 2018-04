"Helicoca" Polícia apreende helicóptero do PCC e pilotos viriam para o MS "Estava pronto para transportar drogas em um hangar em Arujá - SP"

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu ontem, quarta-feira (25) um helicóptero do PCC que estava pronto para transportar drogas em um hangar em Arujá, no interior do Estado de SP. Um dos presos é Rogério Almeida Antunes, que foi preso em 2013, no Espírito Santo, com um helicóptero carregado com mais de 400 quilos de cocaína, apelidado depois de 'helicoca'.

Antunes era funcionário do gabinete de Gustavo Perrella, filho do senador Zezé Perrella, na Assembleia de Minas Gerais. Ninguém foi preso ou sequer responsabilizado pelo caso do helicoca.

Quatro pessoas foram presas por policiais da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise) de São Bernardo do Campo. A apreensão ocorreu dentro de uma escola de pilotagem, segundo reportagem do portal G1.

A investigação do caso acredita que três delas eram pilotos e estariam preparados para viajar para Mato Grosso do Sul.