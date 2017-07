Denarc Polícia apreende 1 tonelada de maconha, carga saiu de MS para Santa Catarina "Escondida em uma carga de grãos de milho, transportada por uma carreta, e só foi descoberta a partir de uma denúncia anônima."

Reprodução web

O Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) aprendeu, neste fim de semana (29), em Santa Catarina, um carregamento de 1,1 tonelada de maconha que saiu de Mato Grosso do Sul.

A droga, incluindo 740 gramas de skank, estava escondida em uma carga de grãos de milho, transportada por uma carreta, e só foi descoberta a partir de uma denúncia anônima.

A operação teve apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Receita Federal.

O entorpecente, avaliado em R$ 3 milhões, teria origem do Paraguai, foi encontrado entre os municípios catarinenses de São Lourenço do Oeste e São Miguel do Oeste, na divisa com o Paraná, após fiscalização nas estradas.

Três homens foram presos e encaminhados com a maconha para a delegacia de São Lourenço. (Com assessoria).