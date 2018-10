Cigarros Polícia apreende 5.500 maços de cigarros

O 8º Batalhão de Polícia Militar de Nova Andradina apreendeu na noite de terça (23), 5.500 maços de cigarros contrabandeadas do Paraguai, em Ipezal, distrito de Angélica.

A equipe de rádio patrulha realizava rondas pelo distrito, quando foi visualizado um Kadett, placas de Nova Andradina, aparentemente com mais peso que o suportado. Ao receber ordem de abordagem, o condutor acelerou o veículo e empreendeu fuga e após alguns quilômetros sendo acompanhado pela viatura, o motorista abandonou o carro e fugiu à pé.

Foi constatado que o veículo estava carregado de cigarros oriundos do Paraguai, e após checagem do automóvel no sistema policial, não há queixa de furto ou roubo. Os policiais realizaram buscas procurando encontrar o motorista que abandonou o veículo mas não conseguiram localizar o autor.

A carga de cigarros e o veículo serão entregues na receita federal.

Contrabando é a prática da importação ou exportação clandestina de mercadorias e bens de consumo que dependem de registro, análise ou autorização de órgão público competente e é tipificada no código penal brasileiro:

Art. 334 - A - Importar ou exportar mercadoria proibida: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.