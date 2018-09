Suspeitos Polícia apreende mais de 70 pés de maconha e prende quatro suspeitos em propriedades de Mogi

A polícia apreendeu mais de 70 pés de maconha em duas propriedades de Mogi das Cruzes, na manhã desta quinta-feira (27), além de cinco embalagens com a mesma droga e prendeu quatro suspeitos.

De acordo com a polícia, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que pessoas de duas propriedades na Estrada das Esmeraldas, no Jardim Santo Ângelo, eram utilizadas para cultivar a droga.

No primeiro endereço, os policiais encontraram dois pés de maconha plantados em vasos e, durante a vistoria, outros 14 pés da droga, duas embalagens contendo a substância e sacos com semestes.

Segundo a polícia, neste endereço residem dois irmãos gêmeos, que assumiram plantar os pés, mas negaram que fossem para tráfico, e alegaram ser para uso próprio.

Já o segundo endereço tratava-se de um sítio, em que a equipe encontrou 40 pés de maconha cultivados entre uma plantação de milho e outros 20 pés mantidos em vasos. Tinha ainda no local, segundo a polícia, mudas mantidas em estufas, sementes e folhas da planta em recipientes grandes, que os suspeitos disseram tratar de processo químico para uso medicinal.

Nesta segunda propriedade também moram dois irmãos que, de acordo com a polícia, assumiram a autoria do plantio, mas negaram que vendessem a produção. No entanto, no local tinha uma balança de precisão que, segundo a polícia, pode indicar o tráfico.

Os quatro suspeitos foram encaminhados ao 4º DP de Mogi das Cruzes, onde foram presos em flagrante por tráfico de drogas, segundo a polícia.