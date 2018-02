Maracaju Polícia Civil apreende adolescentes que praticaram homicídio Os autores foram presos cerca de duas horas após o crime.

O Setor de Investigações Gerais (SIG) apreendeu em flagrante dois adolescentes de 16 anos os quais confessaram a autoria do homicídio ocorrido na madrugada de hoje na quadra poliesportiva do Bairro Giazone.

Segundo as investigações, por volta das 02h, os adolescentes estavam na quadra onde a vítima, identificada como Manoel da Costa, de vulgo “Mocotó” (36), chegou e passou a ser expulsa pelos adolescentes, porém devido a vítima recusar sair do local, os adolescente começaram a agredi-la com socos até que ela caiu no chão e um dos adolescentes sacou de um punhal e desferiu vários golpes enquanto o outro utilizou de um pedaço de pedra para atingir várias vezes a cabeça da vítima provocou afundamento de crânio e desconfiguração do rosto, dificultando inclusive sua identificação.

Após assassinarem “Mocotó”, o arrastaram para o interior do banheiro e se evadiram do local.

A equipe de policiais civis passou a realizar diligências e em menos de duas horas depois do homicídio apreendeu os adolescentes na casa de um deles, onde foram realizadas buscas e encontradas as roupas usadas por eles durante o ato infracional, as quais estavam com várias marcas de sangues.

Os adolescentes também estavam com marcas de sangue pelo corpo e escoriações decorrentes da luta corporal com a vítima.

O punhal utilizado no homicídio não foi encontrado no local indicado pelos adolescentes.

O assassinato ocorreu por volta das 02:40 h da madrugada de hoje (17), populares ouviram gritos e presenciaram que dois jovens saíram correndo do local, e foram ver o que havia ocorrido e encontraram o homem caído ao solo com sangramento, e acionaram o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Com a chegada de ambas as guarnições foi verificado que o mesmo estava em óbito. Sendo que preservaram a cena do crime e acionaram a Polícia Civil que esteve no local e colheu informações do fato, saindo em busca dos autores e apreenderam ambos os autores.

A Perícia Criminalística da cidade de Dourados foi solicitada e compareceu no local e realizou os procedimentos e liberou a remoção do corpo do local.

Manoel da Costa, de vulgo “Mocotó” (36), possuía passagens pelos meios policiais, mas já havia cumprido suas penas.