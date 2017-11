Tráfico de drogas Polícia Civil apreende grande quantidade de maconha e prende 3 em flagrante

Por: Redação com assessoria

Policiais Civis de Naviraí, em investigação conjunta com policiais civis do DENARC de Maringá/PR, prenderam três homens em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (9). Os investigadores levantaram informações no sentido de que haveria um grande carregamento de maconha em Itaquiraí/MS, cujo entorpecente seria transportado para o Estado de Goiás/GO.

De posse das informações, os policiais iniciaram monitoramentos na região, quando, prenderam os investigados em flagrante na posse de aproximadamente 6.100 Kg (seis mil e cem quilos) de substância entorpecente análoga à “maconha”, os quais estavam acondicionados em um grande fundo falso existente em um caminhão tanque.

Foram autuados em flagrante MAURO BUENO DE CAMARGO (32), que dirigia o caminhão, e ROGÉRIO DE SOUZA (40) e JOAQUIM PENASSO NETO (47) que realizavam o serviço de batedores de estrada.