Campo Grande Polícia Civil apresenta “Palhaço Sabiá” nesta quarta-feira

A Polícia Civil apresenta na manhã desta quarta-feira (16) em Campo Grande Jesus Ajala da Silva, 46 anos, mais conhecido como Palhaço Sabiá. Ele é o principal suspeito de matar a namorada, a merendeira Silvana Tertuliana Pereira, 42 anos.

A coletiva de imprensa será realizada as 9h, na Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande.

A vítima foi encontrada no último dia (11), com uma faca cravada no tórax e o caso é tratado pela Polícia Civil como feminicídio.

Além deste caso, Sabiá tem histórico antigo na polícia, inclusive um deles em Aquidauana.

Em 2003, foi preso por agredir uma mulher durante o sexo. Conforme noticiado à época, durante a relação, ele mordeu a vítima, provocando lesão e em seguida a esfaqueou. Ele foi preso por lesão corporal e tentativa de homicídio.

Ainda conforme apurado, Sabiá viveu na região de Aquidauana por aproximadamente 10 anos, entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000. À época, trabalhava com entretenimento infantil (como palhaço) e como jornaleiro.